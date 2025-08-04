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Белый дом: Индия финансирует конфликт на Украине закупками нефти из РФ

Ведомости

Индия, по мнению президента США Дональда Трампа, финансирует конфликт на Украине с помощью закупок российской нефти, заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, передает Reuters.

«Он [Трамп] ясно сказал, что для Индии неприемлемо финансировать эту войну, покупая нефть у России», – подчеркнул Миллер. Он также отметил, что власти США намерены достичь мирного урегулирования конфликта с помощью любых «дипломатических, финансовых и иных инструментов».

1 августа Трамп сообщал, что Индия планирует отказаться от российской нефти для заключения торговой сделки с США. Американский президент, однако, выразил неуверенность в этом предположении. Позднее агентство Bloomberg отметило со ссылкой на источники, что Индия не давала указаний своим нефтеперерабатывающим заводам прекратить закупки у России, т. к. стране необходимо поддерживать свои потребности в энергетике и отношения с Москвой.

30 июля американский лидер объявил, что США введут против Индии импортные тарифы в 25% из-за дефицита торгового баланса и ее «одних из самых высоких в мире» тарифов и «самых жестких неденежных барьеров». Кроме того, он был намерен наложить на Дели тарифный «штраф» за закупки российской нефти.

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