Белый дом: Индия финансирует конфликт на Украине закупками нефти из РФ

1 августа Трамп сообщал, что Индия планирует отказаться от российской нефти для заключения торговой сделки с США. Американский президент, однако, выразил неуверенность в этом предположении. Позднее агентство Bloomberg отметило со ссылкой на источники, что Индия не давала указаний своим нефтеперерабатывающим заводам прекратить закупки у России, т. к. стране необходимо поддерживать свои потребности в энергетике и отношения с Москвой.