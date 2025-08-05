Трамп возглавит рабочую группу по подготовке к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

Как объяснило издание, рабочая группа должна стать межправительственной инициативой и объединить усилия правоохранителей и правительственных учреждений как на федеральном, так и на местном уровнях. Variety отмечает, что план американского лидера может быть встречен негативно со стороны мэра Лос-Анджелеса Карен Басс и губернатора Гэвина Ньюсома. Это связано в том числе с июньскими протестами, когда президент открыто конфликтовал с этими политиками.