Трамп возглавит рабочую группу по подготовке к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе
Президент США Дональд Трамп намерен возглавить федеральную целевую группу для надзора за проведением летних Олимпийских игр в 2028 г. в Лос-Анджелесе, о создании которой он может объявить 5 августа, сообщил журнал Variety.
«Президент считает большой честью курировать это глобальное спортивное зрелище во время своего второго срока. Спорт является одной из самых больших страстей президента Трампа, и его спортивный опыт <...> сделает эти олимпийские мероприятия самыми захватывающими и запоминающимися в истории», – говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.
Как объяснило издание, рабочая группа должна стать межправительственной инициативой и объединить усилия правоохранителей и правительственных учреждений как на федеральном, так и на местном уровнях. Variety отмечает, что план американского лидера может быть встречен негативно со стороны мэра Лос-Анджелеса Карен Басс и губернатора Гэвина Ньюсома. Это связано в том числе с июньскими протестами, когда президент открыто конфликтовал с этими политиками.
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