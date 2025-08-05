Делегация прокуратуры КНДР отправилась в Россию с визитом

Поездка проходит в рамках укрепления двустороннего сотрудничества между надзорными ведомствами двух стран. В июле 2024 г. КНДР посещал генеральный прокурор России Игорь Краснов. Тогда стороны подписали соглашение о взаимодействии между Генпрокуратурой РФ и Центральной прокуратурой КНДР, а также утвердили программу совместной работы на 2024–2026 гг.