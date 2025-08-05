Делегация прокуратуры КНДР отправилась в Россию с визитом
Замглавы Верховной прокуратуры КНДР Юн Гван Вон возглавил делегацию, которая 4 августа вылетела из Пхеньяна в Россию. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Поездка проходит в рамках укрепления двустороннего сотрудничества между надзорными ведомствами двух стран. В июле 2024 г. КНДР посещал генеральный прокурор России Игорь Краснов. Тогда стороны подписали соглашение о взаимодействии между Генпрокуратурой РФ и Центральной прокуратурой КНДР, а также утвердили программу совместной работы на 2024–2026 гг.
Краснов в ходе визита подчеркнул необходимость регулярного обмена законодательными актами и практиками их применения. Он отметил, что это позволит скоординировать усилия в борьбе с транснациональной преступностью и другими вызовами.
Генпрокурор выразил уверенность, что совместная работа поможет эффективно противостоять международной преступной деятельности, а отношения между Россией и КНДР продолжат укрепляться на основе взаимного уважения и независимого внешнеполитического курса.