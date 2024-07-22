Краснов: РФ и КНДР должны объединить усилия в борьбе с актуальными вызовами
Москва и Пхеньян должны наладить регулярный обмен законодательными актами и информацией о лучших практиках их реализации для синхронизации общих усилий в борьбе с транснациональной преступностью и другими актуальными вызовами. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече с заместителем председателя президиума Верховного народного собрания КНДР Кан Юн Соком.
Краснов отметил, что для такого обмена будет задействован и ведомственный университет, который также занимается масштабными сравнительно-правовыми научными исследованиями.
«Лидеры наших стран Владимир Владимирович Путин и Ким Чен Ын в июне этого года обозначили дальнейшие перспективы развития двустороннего сотрудничества. Это в полной мере относится к расширению контактов в правоохранительной сфере», – подчеркнул Краснов.
Он также выразил уверенность, что вместе государства смогут эффективно противостоять международной криминальной деятельности, «а отношения России и КНДР по самому широкому спектру вопросов продолжат укрепляться в духе взаимного уважения и поддержки независимого внешнеполитического курса».
Путин посетил КНДР с государственным визитом 18-19 июня. В Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составе, по итогам которых был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
18 июля в КНДР прибыла военная делегация России во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко, сообщал ЦТАК. В ходе беседы Ким Чен Ына и Криворучко были высказаны мнения о важности взаимных действий для защиты безопасности и интересов обеих стран. Ким Чен Ын послал боевой привет армии и народу России, «которые ведут справедливую и священную борьбу за защиту суверенных прав и безопасности государства». Он также выразил поддержку и твердую солидарность правительства и народа КНДР в спецоперации на Украине.
На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Северная Корея ведут работу во исполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита Путина в КНДР.