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Краснов: РФ и КНДР должны объединить усилия в борьбе с актуальными вызовами

Ведомости

Москва и Пхеньян должны наладить регулярный обмен законодательными актами и информацией о лучших практиках их реализации для синхронизации общих усилий в борьбе с транснациональной преступностью и другими актуальными вызовами. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече с заместителем председателя президиума Верховного народного собрания КНДР Кан Юн Соком.

Краснов отметил, что для такого обмена будет задействован и ведомственный университет, который также занимается масштабными сравнительно-правовыми научными исследованиями.

«Лидеры наших стран Владимир Владимирович Путин и Ким Чен Ын в июне этого года обозначили дальнейшие перспективы развития двустороннего сотрудничества. Это в полной мере относится к расширению контактов в правоохранительной сфере», – подчеркнул Краснов.

Он также выразил уверенность, что вместе государства смогут эффективно противостоять международной криминальной деятельности, «а отношения России и КНДР по самому широкому спектру вопросов продолжат укрепляться в духе взаимного уважения и поддержки независимого внешнеполитического курса».

Путин посетил КНДР с государственным визитом 18-19 июня. В Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составе, по итогам которых был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

18 июля в КНДР прибыла военная делегация России во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко, сообщал ЦТАК. В ходе беседы Ким Чен Ына и Криворучко были высказаны мнения о важности взаимных действий для защиты безопасности и интересов обеих стран. Ким Чен Ын послал боевой привет армии и народу России, «которые ведут справедливую и священную борьбу за защиту суверенных прав и безопасности государства». Он также выразил поддержку и твердую солидарность правительства и народа КНДР в спецоперации на Украине.

На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и Северная Корея ведут работу во исполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита Путина в КНДР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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