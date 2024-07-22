Краснов: РФ и КНДР должны объединить усилия в борьбе с актуальными вызовами

18 июля в КНДР прибыла военная делегация России во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко, сообщал ЦТАК. В ходе беседы Ким Чен Ына и Криворучко были высказаны мнения о важности взаимных действий для защиты безопасности и интересов обеих стран. Ким Чен Ын послал боевой привет армии и народу России, «которые ведут справедливую и священную борьбу за защиту суверенных прав и безопасности государства». Он также выразил поддержку и твердую солидарность правительства и народа КНДР в спецоперации на Украине.