Кремль: РФ и КНДР реализуют договоренности, достигнутые в ходе поездки Путина
Россия и Северная Корея ведут работу во исполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе недавнего официального визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление северокорейского лидера Ким Чен Ына, который сказал, что армиям двум стран стоит крепче сплотиться и сыграть важную роль для защиты мира.
«Это был весьма насыщенный, содержательный и результативный визит. Сейчас две стороны занимаются реализацией тех договоренностей, которые были достигнуты», – подчеркнул Песков.
19 июля ЦТАК сообщило, что 18 июля Ким Чен Ын встретил военную делегацию РФ во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко и побеседовал с ним. В беседе были высказаны мнения о важности взаимных действий для защиты безопасности и интересов обеих стран. Ким Чен Ын послал боевой привет армии и народу России, «которые ведут справедливую и священную борьбу за защиту суверенных прав и безопасности государства», и выразил поддержку и твердую солидарность правительства и народа КНДР в спецоперации на Украине.
Путин посетил с государственным визитом КНДР 18-19 июня. В Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составе, по итогам которых лидеры подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.