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Кремль: РФ и КНДР реализуют договоренности, достигнутые в ходе поездки Путина

Ведомости

Россия и Северная Корея ведут работу во исполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе недавнего официального визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление северокорейского лидера Ким Чен Ына, который сказал, что армиям двум стран стоит крепче сплотиться и сыграть важную роль для защиты мира.

«Это был весьма насыщенный, содержательный и результативный визит. Сейчас две стороны занимаются реализацией тех договоренностей, которые были достигнуты», – подчеркнул Песков.

19 июля ЦТАК сообщило, что 18 июля Ким Чен Ын встретил военную делегацию РФ во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко и побеседовал с ним. В беседе были высказаны мнения о важности взаимных действий для защиты безопасности и интересов обеих стран. Ким Чен Ын послал боевой привет армии и народу России, «которые ведут справедливую и священную борьбу за защиту суверенных прав и безопасности государства», и выразил поддержку и твердую солидарность правительства и народа КНДР в спецоперации на Украине.

Путин посетил с государственным визитом КНДР 18-19 июня. В Пхеньяне состоялись российско-корейские переговоры в узком и расширенном составе, по итогам которых лидеры подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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