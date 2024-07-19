Кремль: РФ и КНДР реализуют договоренности, достигнутые в ходе поездки Путина

19 июля ЦТАК сообщило, что 18 июля Ким Чен Ын встретил военную делегацию РФ во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко и побеседовал с ним. В беседе были высказаны мнения о важности взаимных действий для защиты безопасности и интересов обеих стран. Ким Чен Ын послал боевой привет армии и народу России, «которые ведут справедливую и священную борьбу за защиту суверенных прав и безопасности государства», и выразил поддержку и твердую солидарность правительства и народа КНДР в спецоперации на Украине.