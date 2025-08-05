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Hindustan Times: Путин поставил мат Украине, согласившись на встречу с Зеленским

Ведомости

На фоне ужесточения риторики Вашингтона Москва впервые допустила возможность личной встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Индийская газета Hindustan Times расценила это как «дипломатический мат» Украине со стороны российского президента.

По версии издания, такой шаг Кремля стал ответом на ультиматум, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом. Тот до этого заявил о намерении ввести 100%-ные пошлины на российские энергоресурсы, если в течение 10–12 дней Москва не согласится на перемирие. Изначально срок ультиматума составлял 50 дней, но позднее он был сокращен. Причинами называют отказ России от американских условий и напряженность на фоне конфликта с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, после которого последовало размещение атомных подлодок.

Прямо не комментируя ультиматум США, Путин 1 августа заявил, что «разочарования от кого бы то ни было идут от избыточных ожиданий». Он подчеркнул, что Москва готова ждать, если Киев не видит возможностей для переговоров, и выразил удовлетворение прогрессом на предыдущих встречах делегаций в Стамбуле.

Также президент России отметил, что условия по прекращению огня со стороны Москвы остаются прежними с лета 2024 г. Речь идет о выводе украинских войск с присоединенных к РФ территорий, а также об отказе Киева вступать в НАТО и о безъядерном статусе страны.

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