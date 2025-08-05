Hindustan Times: Путин поставил мат Украине, согласившись на встречу с Зеленским

По версии издания, такой шаг Кремля стал ответом на ультиматум, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом. Тот до этого заявил о намерении ввести 100%-ные пошлины на российские энергоресурсы, если в течение 10–12 дней Москва не согласится на перемирие. Изначально срок ультиматума составлял 50 дней, но позднее он был сокращен. Причинами называют отказ России от американских условий и напряженность на фоне конфликта с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, после которого последовало размещение атомных подлодок.