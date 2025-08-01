«Все разочарования от завышенных ожиданий». Что сказал Путин на Валааме

«Все разочарования от завышенных ожиданий». Что сказал Путин на ВалаамеГлавные заявления президента о переговорах, наступлении, Часове Яре и «Орешнике»
1 августа президент России Владимир Путин провел неформальную встречу с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко на острове Валаам. Президенты посетили территорию Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря, где в течение 30 минут отвечали на вопросы СМИ.
Урегулирование конфликта
Главной темой был российско-украинский конфликт и его урегулирование. Путин положительно оценил динамику переговоров в Стамбуле, где состоялось уже три раунда переговоров. По его словам, Киев позитивно оценил идею Москвы создать рабочие группы для ускорения диалога.
«Мы договорились, что мы можем вести такие переговоры без камеры, без всякого политического треска в спокойном режиме и искать компромиссы. Они пока не заработали, эта работа пока не началась», – добавил он.
Путин согласился с идеей украинской стороны о том, что безопасность России и Украины следует обсуждать в контексте общеевропейской безопасности: «Один из руководителей украинской делегации высказал такое соображение. И в целом мы считаем, что это правильно».
Глава государства не стал упоминать президента США Дональда Трампа и его 10-дневный дедлайн для прекращения боев, но отметил, что разочарования по вопросу переговоров со стороны «кого бы то ни было» возникают от избыточных ожиданий. Вместе с тем Москва готова подождать, если Киев считает, что сейчас не время для переговоров.
Он также подчеркнул, что власть в России основывается на Конституции. Таким образом Путин прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского с призывом «сменить режим» в России.
Условия по прекращению огня со стороны Москвы остаются прежними. Путин уточнил, что они были озвучены в июне 2024 г. и являются «целями России». Речь идет о выводе украинских войск с присоединенных к России территорий, гарантии Киева об отказе от намерений вступить в НАТО и безъядерный статус соседней страны.
Ситуация на фронте
Российские силы продвигаются по всей линии боевого соприкосновения на Украине, сказал президент. Как объяснил глава государства, «позитивная активность» достигается за счет «мужества и героизма наших ребят».
Путин также подтвердил взятие донецкого города Часов Яр, сейчас наблюдаются попытки украинских контратак в районе населенного пункта. Киев не информирован о событиях на фронте, если отрицает взятие Часова Яра российскими войсками, считает президент. По его словам, «это уже их проблемы».
Путин заявил, что «наши недруги» недавно стремились нанести России стратегическое поражение на поле боя, но сегодня у них «другая пламенная страсть» – остановить наступление ВС РФ. «Либо обещаниями хорошей жизни, либо какими-то угрозами, либо довооружением, доукомплектованием ВСУ», – добавил он.
В России был произведен первый серийный комплекс «Орешника». Путин сообщил, что теперь ведется серийное производство таких ракет.
Мнение президента России о коррупции и власти на Украине
Глава государства упомянул внутриполитический кризис на Украине, где с июля продолжаются протесты из-за лишения независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). По его словам, эти институты появились из-за того, что Украину «захлестывает» коррупция. «Создали вот эти различные бюро – они же не подчиняются местным властям», – добавил он.
Российский президент скептически относится к подобным структурам. Он считает, что внешние институты не способны справиться с глубоко укорененной системой. Коррупция характерна для всех стран мира, но вопрос всегда в ее степени и в готовности общества с ней бороться.
Путин заявил, что власти Украины пытались вернуть себе «хотя бы часть суверенитета», но «только опозорились». При этом он подтвердил, что мысль о восстановлении суверенитета, «конечно, правильная». Президент сказал, что политический режим в России основан на Конституции и власть сформирована «строго в соответствии с Основным законом государства», чего «не скажешь об Украине».