«Все разочарования от завышенных ожиданий». Что сказал Путин на Валааме

Глава государства не стал упоминать президента США Дональда Трампа и его 10-дневный дедлайн для прекращения боев, но отметил, что разочарования по вопросу переговоров со стороны «кого бы то ни было» возникают от избыточных ожиданий. Вместе с тем Москва готова подождать, если Киев считает, что сейчас не время для переговоров.