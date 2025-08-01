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Главная / Политика /

Путин: Россия готова подождать, если Киев не готов к переговорам

Ведомости

Москва готова подождать, если Киев считает, что в настоящий момент не время для мирных переговоров, заявил президент России Владимир во время неформальной встречи на Валааме с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.

При этом Путин в целом положительно оценил состоявшиеся ранее переговоры в Стамбуле.

Третий раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 23 июля в Стамбуле. Тогда стороны договорились о проведении новых обменов по формуле «1200 на 1200», которые будут включать не только военнослужащих, но и гражданских лиц. Россия предложила вернуться к идее прекращения огня на отдельных участках фронта.

Кроме того, было предложено сформировать три рабочие группы по отдельным вопросам для ускорения переговоров. Несмотря на это, президент США Дональд Трамп указал на затягивание переговоров и установил 10-дневный дедлайн для заключения соглашения. 

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