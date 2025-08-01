Путин и Лукашенко раскритиковали антикоррупционную политику Украины
Ситуация с законом об антикоррупционных ведомствах наглядно показала, что Украина «не обладает никаким суверенитетом», так как решения в этой сфере принимаются под внешним давлением, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальной встрече с российским президентом Владимиром Путиным на Валааме.
В свою очередь Путин отметил, что коррупция – явление, присущее всем странам, но на Украине она «просто захлестывает». Президент РФ также выразил скепсис в отношении деятельности антикоррупционных органов, таких как НАБУ, заявив, что внешние институты не способны справиться с глубоко укорененной системой.
22 июля Верховная рада проголосовала за ограничение полномочий антикоррупционных органов НАБУ и САП. «За» законопроект высказались 263 депутата, «против» – 13. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий документ. Закон встретил критику от европейских союзников Украины.
31 июля Зеленский подписал принятый ранее в этот же день Верховной радой закон, который восстанавливает независимость двух антикоррупционных органов.