Путин и Лукашенко раскритиковали антикоррупционную политику Украины

В свою очередь Путин отметил, что коррупция – явление, присущее всем странам, но на Украине она «просто захлестывает». Президент РФ также выразил скепсис в отношении деятельности антикоррупционных органов, таких как НАБУ, заявив, что внешние институты не способны справиться с глубоко укорененной системой.