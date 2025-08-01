Путин отметил позитивную реакцию Украины на предложение о создании рабочих групп
Реакция Украины на создание трех рабочих групп по урегулированию конфликта была позитивной, рассказал президент РФ Владимир Путин после встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко на Валааме.
Он также в целом положительно оценил итоги третьего раунда переговоров в Стамбуле и отметил, что Москва может подождать, если Киев считает текущий момент неподходящим для проведения дипломатических встреч.
31 июля замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин говорил, что Россия уже готова к четвертому раунду переговоров делегаций двух стран. Он подчеркнул, что о проведении встреч на более высоком уровне речи пока не идет, т. к. для них нужна более тщательная подготовка. Ранее глава делегации РФ Владимир Мединский заявлял, что четвертый раунд может пройти только после выполнения договоренностей предыдущей встречи.
23 июля состоялся третий раунд переговоров. Москва предложила создать три рабочие группы (политическую, гуманитарную, военную) для контактов в режиме онлайн. Стороны также обсудили новые возможности для обменов пленными и вопрос возвращения детей и перемещенных лиц, которые находятся на Украине.