Путин отметил позитивную реакцию Украины на предложение о создании рабочих групп

31 июля замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин говорил, что Россия уже готова к четвертому раунду переговоров делегаций двух стран. Он подчеркнул, что о проведении встреч на более высоком уровне речи пока не идет, т. к. для них нужна более тщательная подготовка. Ранее глава делегации РФ Владимир Мединский заявлял, что четвертый раунд может пройти только после выполнения договоренностей предыдущей встречи.