Путин подтвердил взятие Часова Яра в ДНР
Президент РФ Владимир Путин подтвердил взятие города Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом он сказал журналистам во время неформальной встречи на Валааме.
Сейчас наблюдаются попытки контратак в Часовом Яре со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), добавил российский лидер.
31 июля в Минобороны объявили, что Часов Яр в ДНР перешел под контроль России в результате наступательных действий «Южной» группировкой войск.
Часов Яр – крупный логистический центр и хорошо укрепленный пункт, говорил «Ведомостям» директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. Продвижение к населенному пункту началось после взятия под контроль Артемовска (украинское название – Бахмут) в мае 2023 г.