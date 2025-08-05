Белорусские пограничники задержали нарушителя с аэростатическими шарами у Литвы

По данным ведомства, на месте задержания в хозяйственных постройках найдены 50 баллонов с газом, 18 аэростатических шаров и 12 GPS-навигаторов. Их изъяли и доставили в Гродненскую пограничную группу. За нарушение пограничного режима задержанному грозит штраф.