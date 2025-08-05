Белорусские пограничники задержали нарушителя с аэростатическими шарами у Литвы
Гродненские пограничники задержали гражданина Белоруссии в районе населенного пункта Привалка, недалеко от белорусско-литовской границы. Об этом сообщается на сайте государственного пограничного комитета республики.
По данным ведомства, на месте задержания в хозяйственных постройках найдены 50 баллонов с газом, 18 аэростатических шаров и 12 GPS-навигаторов. Их изъяли и доставили в Гродненскую пограничную группу. За нарушение пограничного режима задержанному грозит штраф.
В пограничном комитете напомнили, что в Белоруссии запрещается ввоз, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление беспилотников и использование воздушного пространства страны без надлежащего разрешения.
В сентябре 2024 г. военнослужащие Лидского пограничного отряда Белоруссии с использованием штатного вооружения принудительно посадили беспилотник вблизи границы с Литвой в Вороновском районе. В отношении владельцев дрона был начат административный процесс. БПЛА изъяли.