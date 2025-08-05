МИД: Киев не отреагировал на российское предложение о гуманитарных паузах

23 июля помощник президента РФ Владимир Мединский говорил, что Россия предложила Украине вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта. Предполагается, что они будут действовать от 24 до 48 часов. Перемирия необходимы для работы санитарных команд. Он пояснил, что гуманитарные паузы необходимы для сбора раненых и тел погибших, сейчас работа санитарных групп в серой зоне осложняется работой дронов.