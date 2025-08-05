МИД: Киев не отреагировал на российское предложение о гуманитарных паузах
Украинская сторона пока не ответила на предложение Москвы об установлении гуманитарных пауз. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире телеканала «Россия 24».
«Пока внятной реакции со стороны Киева, которая выражалась бы в том, что "да, мы готовы, давайте переходить к практической реализации этой инициативы" не звучало», – сказал он.
По мнению российского дипломата, отсутствие реакции с украинской стороны может указывать на стремление Киева использовать возможные паузы для наращивания своего военного потенциала и последующего продолжения конфликта, а не для достижения урегулирования.
23 июля помощник президента РФ Владимир Мединский говорил, что Россия предложила Украине вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта. Предполагается, что они будут действовать от 24 до 48 часов. Перемирия необходимы для работы санитарных команд. Он пояснил, что гуманитарные паузы необходимы для сбора раненых и тел погибших, сейчас работа санитарных групп в серой зоне осложняется работой дронов.