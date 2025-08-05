Финляндия выдворила 90 граждан России за первые шесть месяцев 2025 года
С января по июнь 2025 г. власти Финляндии выдворили из страны 90 граждан России, из них 16 – под полицейским конвоем. Об этом сообщает издание Iltalehti со ссылкой на данные Национального полицейского управления.
Всего за этот период Финляндия выдворила около 1400 человек – на 31,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 271 случае выдворение сопровождалось участием полиции.
Среди наиболее часто выдворяемых – граждане Эстонии, Румынии, России и Ирака. Как отметили в полиции, для граждан стран ЕС основаниями чаще всего становились наркопреступления и правонарушения, связанные с насилием. Что касается выходцев из стран, не входящих в Евросоюз, основной причиной стало отсутствие законных оснований для пребывания – например, вида на жительство.
В департаменте полиции Хельсинки рост числа выдворений объяснили усиленным контролем за общественным порядком и безопасностью, особенно в отношении лиц, замешанных в беспорядках. Выдворение под конвоем применяется, если человек отказывается покидать страну добровольно, совершил серьезное преступление или не располагает необходимыми документами.
19 июля управление по делам гражданства и миграции Латвии сообщило, что граждане России с видом на жительство, которые не подали документы на получение статуса постоянного жителя ЕС, будут вынуждены покинуть страну. Речь идет о 841 человеке.