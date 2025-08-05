Финляндия выдворила 90 граждан России за первые шесть месяцев 2025 года

В департаменте полиции Хельсинки рост числа выдворений объяснили усиленным контролем за общественным порядком и безопасностью, особенно в отношении лиц, замешанных в беспорядках. Выдворение под конвоем применяется, если человек отказывается покидать страну добровольно, совершил серьезное преступление или не располагает необходимыми документами.



19 июля управление по делам гражданства и миграции Латвии сообщило, что граждане России с видом на жительство, которые не подали документы на получение статуса постоянного жителя ЕС, будут вынуждены покинуть страну. Речь идет о 841 человеке.