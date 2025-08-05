Россия предложила поддержку странам без выхода к морю

Говоря о продовольственной безопасности, Патрушев отметил необходимость устранения барьеров в торговле сельхозпродукцией. Россия остается одним из крупнейших экспортеров продовольствия в мире и готова наращивать поставки зерна, масел и рыбы, а также оказывать партнерам поддержку в освоении агротехнологий и обучении специалистов.