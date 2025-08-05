Россия предложила поддержку странам без выхода к морю
Россия предложила свою помощь странам, не имеющим выхода к морю. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев на пленарном заседании третьей Конференции ООН по развивающимся странам.
Он подтвердил готовность России делиться своим опытом и развивать международное сотрудничество под эгидой ООН.
Вице-премьер подчеркнул, что Россия обладает значительным транзитным потенциалом и активно развивает транспортные коридоры, способствующие устойчивым логистическим связям. В числе ключевых направлений он назвал международные коридоры «Восток – Запад» и «Север – Юг», которые охватывают обширную географию.
Говоря о продовольственной безопасности, Патрушев отметил необходимость устранения барьеров в торговле сельхозпродукцией. Россия остается одним из крупнейших экспортеров продовольствия в мире и готова наращивать поставки зерна, масел и рыбы, а также оказывать партнерам поддержку в освоении агротехнологий и обучении специалистов.
Особое внимание, по его словам, уделяется вопросам устойчивого водопользования. Россия обладает развитой системой управления водными ресурсами и активно участвует в межгосударственном сотрудничестве по трансграничным рекам, напоминает Патрушев. Также ведется работа в рамках Тегеранской конвенции по защите морской среды Каспия.