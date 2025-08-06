Песков объяснил рекордно долгое отсутствие встречи лидеров России и США

ТАСС подсчитал, что личная встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа не произошла спустя шесть месяцев и 16 дней с момента инаугурации главы Белого дома, и это рекордный срок для отношений Москвы и Вашингтона. В предыдущий президентский срок Трампа ожидание встречи с Путиным составило 5 месяцев и 18 дней (и было самым долгим). Еще ранее саммит РФ – США обычно проходил в среднем через 1-5 месяцев.