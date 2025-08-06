Песков объяснил рекордно долгое отсутствие встречи лидеров России и США
Рекордное долгое ожидание встречи российского и американского президентов неудивительно, т. к. во время лидерства экс-главы государства Джо Байдена отношения РФ и США потерпели «беспрецедентное ухудшение», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Вряд ли все-таки речь идет об особенной ситуации. Все-таки при предыдущей администрации в наших двусторонних отношениях произошло беспрецедентное ухудшение», – подчеркнул представитель Кремля. Он также отметил большое количество «раздражителей», которые появились между РФ и США в тот же период.
ТАСС подсчитал, что личная встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа не произошла спустя шесть месяцев и 16 дней с момента инаугурации главы Белого дома, и это рекордный срок для отношений Москвы и Вашингтона. В предыдущий президентский срок Трампа ожидание встречи с Путиным составило 5 месяцев и 18 дней (и было самым долгим). Еще ранее саммит РФ – США обычно проходил в среднем через 1-5 месяцев.
В конце июля Песков говорил журналистам, что вопрос о встрече Путина и Трампа сейчас не стоит. Еще до этого он выразил мнение, что такие переговоры требуют особой, тщательной организации, однако эта работа сейчас не ведется.