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Трамп может задействовать нацгвардию на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном использовании национальной гвардии или армии США для обеспечения безопасности на Олимпийских играх 2028 г. в Лос-Анджелесе. Это заявление прозвучало после подписания указа о создании правительственной рабочей группы по безопасности на Олимпиаде, которую возглавит сам Трамп, а вице-президент Джей Ди Вэнс станет его заместителем, пишет Variety.

Трамп подчеркнул готовность задействовать все необходимые ресурсы, включая военных, сославшись на некомпетентность местных властей. В июне он уже направлял около 5000 бойцов нацгвардии в Лос-Анджелес для подавления протестов против миграционной политики, несмотря на возражения губернатора Гэвина Ньюсома и мэра Карен Басс.

Местные власти выразили надежду на конструктивное сотрудничество с федеральным правительством. Представитель Ньюсома отметил готовность принять финансовую и логистическую поддержку Белого дома, а офис мэра Басс подтвердил успешное взаимодействие с федеральными властями с момента выбора Лос-Анджелеса столицей Игр в 2017 г.

На пресс-конференции Трамп также затронул тему лесных пожаров в Калифорнии и подтвердил запрет на участие трансгендерных женщин в женских спортивных дисциплинах.

Указ Трампа предусматривает комплексные меры безопасности, включая защиту границ и организацию транспорта для гостей Олимпийских игр. Ранее подобные правительственные рабочие группы создавались для Олимпиад в Атланте (1996) и Солт-Лейк-Сити (2002).

23 июля Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) запретил трансгендерам (движение ЛГБТ, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) участие в соревнованиях по женским видам спорта в соответствии с указом Трампа. Американский лидер издал его в феврале 2025 г. и уже тогда заявлял, что не допустит участия таких спортсменов на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

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