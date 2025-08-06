Трамп может задействовать нацгвардию на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

23 июля Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) запретил трансгендерам (движение ЛГБТ, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) участие в соревнованиях по женским видам спорта в соответствии с указом Трампа. Американский лидер издал его в феврале 2025 г. и уже тогда заявлял, что не допустит участия таких спортсменов на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.