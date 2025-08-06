Трамп может задействовать нацгвардию на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе
Президент США Дональд Трамп заявил о возможном использовании национальной гвардии или армии США для обеспечения безопасности на Олимпийских играх 2028 г. в Лос-Анджелесе. Это заявление прозвучало после подписания указа о создании правительственной рабочей группы по безопасности на Олимпиаде, которую возглавит сам Трамп, а вице-президент Джей Ди Вэнс станет его заместителем, пишет Variety.
Трамп подчеркнул готовность задействовать все необходимые ресурсы, включая военных, сославшись на некомпетентность местных властей. В июне он уже направлял около 5000 бойцов нацгвардии в Лос-Анджелес для подавления протестов против миграционной политики, несмотря на возражения губернатора Гэвина Ньюсома и мэра Карен Басс.
Местные власти выразили надежду на конструктивное сотрудничество с федеральным правительством. Представитель Ньюсома отметил готовность принять финансовую и логистическую поддержку Белого дома, а офис мэра Басс подтвердил успешное взаимодействие с федеральными властями с момента выбора Лос-Анджелеса столицей Игр в 2017 г.
На пресс-конференции Трамп также затронул тему лесных пожаров в Калифорнии и подтвердил запрет на участие трансгендерных женщин в женских спортивных дисциплинах.
Указ Трампа предусматривает комплексные меры безопасности, включая защиту границ и организацию транспорта для гостей Олимпийских игр. Ранее подобные правительственные рабочие группы создавались для Олимпиад в Атланте (1996) и Солт-Лейк-Сити (2002).
23 июля Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) запретил трансгендерам (движение ЛГБТ,