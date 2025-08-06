Силы ПВО поразили 51 украинский беспилотник за ночь
С 23:00 мск 5 августа до 05:30 мск 6 августа российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 51 беспилотник ВСУ над регионами страны, сообщили в Минобороны РФ.
По 16 дронов – наибольшее количество за ночь – было сбито над территориями Ростовской и Брянской областей. Еще 12 БПЛА российские военные ликвидировали в Крыму, пять – в небе над Воронежской областью. Атаку трех беспилотников силы ПВО отразили в Орловской области.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале написал о последствиях ночных ударов БПЛА. Около 200 жителей хутора Золотаревка остались без электроэнергии после повреждения линии электропередачи. В станице Тацинской оперативным службам пришлось эвакуировать из жилого дома три семьи из-за возгорания травы вокруг него.
В Каменском районе региона работают саперы, т. к. на дорогу упал обезвреженный системами РЭБ беспилотник. На этом участке оцеплено движение. Глава Ростовской области подчеркнул, что среди мирного населения никто не пострадал. Губернатор Воронежской области Александр Гусев также отметил, что в регионе нет пострадавших после ночной атаки.