Силы ПВО поразили 51 украинский беспилотник за ночь

В Каменском районе региона работают саперы, т. к. на дорогу упал обезвреженный системами РЭБ беспилотник. На этом участке оцеплено движение. Глава Ростовской области подчеркнул, что среди мирного населения никто не пострадал. Губернатор Воронежской области Александр Гусев также отметил, что в регионе нет пострадавших после ночной атаки.