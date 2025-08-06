Трамп встретится с Пашиняном и Алиевым в Вашингтоне
Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретится с президентом США Дональдом Трампом и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в Вашингтоне во время своего визита в США 7-8 августа, заявили в правительстве Армении.
На встрече стороны обсудят пути достижения мира, благосостояния и экономического сотрудничества в регионе. Кроме того, Пашинян в двустороннем порядке поговорит с Трампом в рамках процесса по углублению армяно-американского стратегического партнерства.
6 августа газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что трехсторонняя встреча глав государств пройдет 8 августа. Предполагается, что тогда же Азербайджан и Армения при посредничестве США подпишут меморандум о взаимопонимании.
В конце июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва также сохраняет готовность при необходимости оказать содействие Баку и Еревану в подписании мирного договора. 19 июля Алиев говорил, что стороны уже близки к достижению цели.