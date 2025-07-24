Москва готова оказать содействие Баку и Еревану в подписании мирного договора

19 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван очень близки к подписанию мирного договора. Он добавил, что азербайджанская сторона продолжает настаивать на выполнении двух условий. Среди них президент республики назвал изменения конституции Армении и роспуск Минской группы ОБСЕ.