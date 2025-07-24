Москва готова оказать содействие Баку и Еревану в подписании мирного договора
Москва сохраняет готовность при необходимости оказать содействие Баку и Еревану в подписании мирного договора, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы желаем и Баку, и Еревану как можно скорее выйти на подписание договора», – сказал Песков, отметив, что передача Зангезурского коридора под контроль США – суверенное дело Армении и Азербайджана.
23 июля правительство Армении выпустило заявление, в котором говорится, что готовность премьер-министра Николы Пашиняна якобы уступить США Сюникскую область на юге республики, – «очередное проявление манипулятивной пропаганды».
19 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван очень близки к подписанию мирного договора. Он добавил, что азербайджанская сторона продолжает настаивать на выполнении двух условий. Среди них президент республики назвал изменения конституции Армении и роспуск Минской группы ОБСЕ.