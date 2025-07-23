Власти Армении назвали манипуляцией публикации о готовности отдать Сюник США

Информация о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян якобы готов уступить США Сюникскую область на юге республики, – это «очередное проявление манипулятивной пропаганды», говорится в заявлении правительства страны. Так в кабмине прокомментировали публикацию испанского портала Periodista Digital и последующие ссылки СМИ на этот материал.