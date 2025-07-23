Власти Армении назвали манипуляцией публикации о готовности отдать Сюник США
Информация о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян якобы готов уступить США Сюникскую область на юге республики, – это «очередное проявление манипулятивной пропаганды», говорится в заявлении правительства страны. Так в кабмине прокомментировали публикацию испанского портала Periodista Digital и последующие ссылки СМИ на этот материал.
«Позиция Республики Армении по вопросу разблокирования региональных транспортных инфраструктур четко сформулирована в проекте «Перекресток мира», – отметили в правительстве. Страна призвала использовать только достоверные источники и воздержаться от распространения дезинформации.
Испанское издание ссылалось на данные из секретного меморандума Армении, Азербайджана и США, который якобы предусматривает создание транспортного коридора «Мост Трампа» длиной 42 км через Сюник. Он должен был соединить Азербайджан с его эксклавом Нахичеванью.
14 июля пресс-секретарь премьер-министра страны Назели Багдасарян, комментируя высказывания посла США в Турции о возможной аренде американской стороной участка армянской территории – Зангезурского коридора, заявила, что передача контроля над этой территорией не обсуждается. Она добавила, что законы Армении предусматривают аренду земли только в случае сельскохозяйственного назначения.