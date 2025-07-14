Ереван заявил об отказе передавать США управление Зангезурским коридором

Отвечая на уточнение о возможной передаче права контроля над маршрутом, Багдасарян вновь заявила, что подобная схема также не рассматривается: «Ни один участок территории Армении не может быть выведен из-под ее суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции».