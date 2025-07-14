Ереван заявил об отказе передавать США управление Зангезурским коридором
Передача контроля над суверенной территорией Армении третьей стороне не обсуждается, заявила пресс-секретарь премьер-министра страны Назели Багдасарян, комментируя высказывания посла США в Турции о возможной аренде американской стороной участка армянской территории – Зангезурского коридора. Ее заявление передает Armenpress.
По ее словам, Ереван обсуждает разблокировку региональной транспортной инфраструктуры исключительно в рамках суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции Армении.
Также Багдасарян отметила, что в законодательстве Армении аренда земли допускается только в случае сельскохозяйственного назначения, и применение этой нормы к вопросу транспортного коридора юридически невозможно.
Отвечая на уточнение о возможной передаче права контроля над маршрутом, Багдасарян вновь заявила, что подобная схема также не рассматривается: «Ни один участок территории Армении не может быть выведен из-под ее суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции».
Ранее посол США в Турции Том Баррак заявил, что частная американская компания может обеспечить управление Зангезурским коридором, чтобы содействовать мирному урегулированию между Азербайджаном и Арменией.
Армения отвергает понятие «Зангезурский коридор», видя в нем угрозу территориальной целостности армянского Сюника. В свою очередь Азербайджан требует международного контроля над коридором, сомневаясь в способности Армении гарантировать беспрепятственное транзитное сообщение.
Зангезурский коридор – это проект транспортной артерии, которая должна связать основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой (эксклав Азербайджана) через Сюникскую область, расположенную на юге Армении. Длина маршрута составит примерно 40 км.