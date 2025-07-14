Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Ереван заявил об отказе передавать США управление Зангезурским коридором

Ведомости

Передача контроля над суверенной территорией Армении третьей стороне не обсуждается, заявила пресс-секретарь премьер-министра страны Назели Багдасарян, комментируя высказывания посла США в Турции о возможной аренде американской стороной участка армянской территории – Зангезурского коридора. Ее заявление передает Armenpress.

По ее словам, Ереван обсуждает разблокировку региональной транспортной инфраструктуры исключительно в рамках суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции Армении.

Также Багдасарян отметила, что в законодательстве Армении аренда земли допускается только в случае сельскохозяйственного назначения, и применение этой нормы к вопросу транспортного коридора юридически невозможно.

Отвечая на уточнение о возможной передаче права контроля над маршрутом, Багдасарян вновь заявила, что подобная схема также не рассматривается: «Ни один участок территории Армении не может быть выведен из-под ее суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции».

Ранее посол США в Турции Том Баррак заявил, что частная американская компания может обеспечить управление Зангезурским коридором, чтобы содействовать мирному урегулированию между Азербайджаном и Арменией.

Армения отвергает понятие «Зангезурский коридор», видя в нем угрозу территориальной целостности армянского Сюника. В свою очередь Азербайджан требует международного контроля над коридором, сомневаясь в способности Армении гарантировать беспрепятственное транзитное сообщение.

Зангезурский коридор – это проект транспортной артерии, которая должна связать основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой (эксклав Азербайджана) через Сюникскую область, расположенную на юге Армении. Длина маршрута составит примерно 40 км.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных