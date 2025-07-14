США хотят получить Зангезурский коридор
Посол США Том Баррак заявил, что частная американская компания может обеспечить управление Зангезурским коридором, чтобы содействовать мирному урегулированию между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщает Middle East Eye.
«Они спорят из-за 32 километров дороги, но это не пустяк. Это тянется уже десять лет – 32 километра дороги», – заявил Баррак журналистам на брифинге в Нью-Йорке.
Армения отвергает понятие «Зангезурский коридор», видя в нем угрозу территориальной целостности армянского Сюника. В свою очередь Азербайджан требует международного контроля над коридором, сомневаясь в способности Армении гарантировать беспрепятственное транзитное сообщение.
Соединенные Штаты выступили с инициативой взять в аренду сроком на 100 лет Зангезурский коридор для управления им, что может помочь преодолеть многолетний тупик в переговорах между странами.
Как стало известно из комментариев Баррака, администрация американского президента Дональда Трампа впервые официально предложила привлечь частного оператора США в качестве нейтральной стороны для управления транспортным коридором.