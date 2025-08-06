NYP: Трамп настроен на заключение соглашения с РФ вместо санкций

Решение президент США должен принять после того, как завершится визит его спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву. Сейчас он находится в Москве с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, который встретил его во «Внуково». Затем они совершили прогулку по парку «Зарядье» и прибыли в ресторан на его территории.