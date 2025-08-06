NYP: Трамп настроен на заключение соглашения с РФ вместо санкций
Санкции президента США Дональда Трампа в отношении России и ее торговых партнеров не неизбежны, потому что американский лидер продолжает настаивать на заключении соглашения, сообщила газета The New York Post со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения вопроса.
Собеседник издания также отметил, что исход в виде сделки всегда более предпочтителен для Трампа, чем введение ограничений или пошлин.
Телеканал CNN отметил, что если Трамп после окончания ультиматума 8 августа введет обещанные 100%-ные пошлины на импорт из России и стран, закупающих у нее энергоресурсы, в том числе Индии и Китая, это в первую очередь «ударит кувалдой» по американской экономике.
Решение президент США должен принять после того, как завершится визит его спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву. Сейчас он находится в Москве с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, который встретил его во «Внуково». Затем они совершили прогулку по парку «Зарядье» и прибыли в ресторан на его территории.