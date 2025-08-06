CNN: новые антироссийские санкции «ударят кувалдой» по американской экономике

Издание напомнило, что основными целями Трампа в вопросе пошлин могут стать Индия и Китай как главные импортеры российской нефти. По мнению аналитика UBS Wealth Management Джованни Стауново, увеличение тарифов на китайский импорт повлияет, например, на стоимость техники компании Apple, что будет минусом для конечных потребителей. По этой причине в Пекине могут сомневаться в способности США долго удерживать импортные пошлины на высоком уровне. Эксперт подчеркнул, что Россия необходима мировому рынку нефти, т. к. заменить поставляемые ею объемы будет нелегко.