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Главная / Экономика /

CNN: новые антироссийские санкции «ударят кувалдой» по американской экономике

Ведомости

Санкции против России и ее торговых партнеров, которые американский лидер Дональд Трамп обещал ввести после окончания ультиматума 8 августа, нанесут сокрушительный удар по экономике США, сообщил телеканал CNN со ссылкой на оценки экспертов.

«Но если мир на Украине по-прежнему будет выглядеть недостижимым в ближайшей перспективе и если Трамп приступит к реализации своего плана, то новая кувалда обрушится на саму американскую экономику», – подчеркнули авторы материала. Среди последствий они выделили увеличение потребительских цен, цен на нефть, а также снижение прибыли американского бизнеса.

Издание напомнило, что основными целями Трампа в вопросе пошлин могут стать Индия и Китай как главные импортеры российской нефти. По мнению аналитика UBS Wealth Management Джованни Стауново, увеличение тарифов на китайский импорт повлияет, например, на стоимость техники компании Apple, что будет минусом для конечных потребителей. По этой причине в Пекине могут сомневаться в способности США долго удерживать импортные пошлины на высоком уровне. Эксперт подчеркнул, что Россия необходима мировому рынку нефти, т. к. заменить поставляемые ею объемы будет нелегко.

6 августа газета Financial Times писала, что Трамп придет в бешенство, если его спецпосланник Стив Уиткофф вернется из России «с пустыми руками». До этого и сам президент говорил, что примет решение о пошлинах после встречи Уиткоффа с российскими представителями. Сейчас спецпосланник уже находится в Москве, его встретил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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