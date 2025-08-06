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Главная / Политика /

FT: Трамп «взбесится» в случае безрезультатного визита Уиткоффа в Москву

Ведомости

Президент США Дональд Трамп может прийти в бешенство, если его спецпосланник Стив Уиткофф вернется из России «с пустыми руками», сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Белому дому.

«Все зависит от того, с чем вернется Уиткофф. Если Уиткофф вернётся с пустыми руками, абсолютно ни с чем, Трамп взбесится», – сказал собеседник издания, говоря о принятии американским лидером решения, какие санкции или издержки будут наложены на Россию.

5 августа сам Трамп отметил, что решение по санкциям против РФ он примет после встречи РФ и США 6 августа. Так американский лидер ответил на вопрос журналистов о том, планирует ли он ввести 100%-ные пошлины на страны, покупающие российскую энергию, включая Китай.

6 августа глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретил Уиткоффа в столичном аэропорту «Внуково». До этого сообщалось, что самолет того же типа, каким пользуется иностранный спецпосланник, вылетел из США и пересек границу РФ около 6:11 мск.

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