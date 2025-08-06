Ведомости&

«Все зависит от того, с чем вернется Уиткофф. Если Уиткофф вернётся с пустыми руками, абсолютно ни с чем, Трамп взбесится», – сказал собеседник издания, говоря о принятии американским лидером решения, какие санкции или издержки будут наложены на Россию.