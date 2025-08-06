Трамп: решение по санкциям против РФ будет принято после встречи 6 августа

Трампа спросили, планирует ли он ввести 100% пошлины на страны, покупающие российскую энергию, включая Китай. «Я никогда не говорил о процентах, но мы действительно будем многое делать в этом направлении. Посмотрим, что произойдет в ближайшее время, довольно скоро, – сказал он. – Да, у них встреча завтра. У нас завтра встреча с Россией – посмотрим, что из этого выйдет, тогда и примем решение».