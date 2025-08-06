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Трамп: решение по санкциям против РФ будет принято после встречи 6 августа

Он подчеркнул, что Вашингтон работает над завершением украинского конфликта усерднее всего
Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение по санкциям против России будут принято после встречи между Россией и США 6 августа. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

Трампа спросили, планирует ли он ввести 100% пошлины на страны, покупающие российскую энергию, включая Китай. «Я никогда не говорил о процентах, но мы действительно будем многое делать в этом направлении. Посмотрим, что произойдет в ближайшее время, довольно скоро, – сказал он. – Да, у них встреча завтра. У нас завтра встреча с Россией – посмотрим, что из этого выйдет, тогда и примем решение».

Трамп повторил, что украинский конфликт – это конфликт Байдена. По его словам, Вашингтон очень активно работает над тем, чтобы завершить конфликт его. «Я остановил множество войн. Посмотрите хотя бы на последние две-три: это поразительно. А эту мы пытаемся остановить сейчас. Именно над ней мы работаем усерднее всего», – сказал он.

5 августа пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс подтвердила визит спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе, отказавшись раскрыть детали. Она также отметила, что, хотя президент выражает недовольство действиями России, он по-прежнему придерживается курса на дипломатическое урегулирование украинского конфликта. Уиткофф приедет в Москву 6 или 7 августа – впервые с апреля.

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