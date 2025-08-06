Захарова пристыдила США за нежелание раскаяться за ядерные удары по Японии

По словам Захаровой, из общественного обсуждения темы ядерных ударов все чаще исключается упоминание США как страны, применившей это оружие. Это, по ее мнению, создает для Вашингтона зону комфорта, в которой не нужно отвечать на вопросы о раскаянии и возможном повторении подобных действий.