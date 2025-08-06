Захарова пристыдила США за нежелание раскаяться за ядерные удары по Японии
Соединенные Штаты не раскаялись за ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и продолжают оправдывать свои действия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Не раскаявшись, не покаявшись, они укрепляются в понимании того, что сделали все правильно», – подчеркнула дипломат.
По словам Захаровой, из общественного обсуждения темы ядерных ударов все чаще исключается упоминание США как страны, применившей это оружие. Это, по ее мнению, создает для Вашингтона зону комфорта, в которой не нужно отвечать на вопросы о раскаянии и возможном повторении подобных действий.
«А уже пора бы получить ответ. Но для этого у них не хватает чего-то, и мы знаем чего: смелости», – добавила она.
Захарова также обратила внимание на искажение исторических фактов. Так, по ее словам, на недавнем юбилейном мероприятии в Японии высокопоставленный представитель Хиросимы и Нагасаки не упомянул США в качестве виновника ядерной атаки. При этом мэр города заявил, что ни США, ни Россия не извлекли уроков из трагедии.
«Это же фейк! Но ему вторит и генсек ООН», – резюмировала Захарова.
6 и 9 августа 1945 г. Соединенные Штаты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не упомянул США в своем послании по случаю 80-й годовщины ядерной бомбардировки Хиросимы.