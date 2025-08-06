Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Захарова пристыдила США за нежелание раскаяться за ядерные удары по Японии

Ведомости

Соединенные Штаты не раскаялись за ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и продолжают оправдывать свои действия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Не раскаявшись, не покаявшись, они укрепляются в понимании того, что сделали все правильно», – подчеркнула дипломат.

По словам Захаровой, из общественного обсуждения темы ядерных ударов все чаще исключается упоминание США как страны, применившей это оружие. Это, по ее мнению, создает для Вашингтона зону комфорта, в которой не нужно отвечать на вопросы о раскаянии и возможном повторении подобных действий.

«Ничего. Бывает»: что японцы помнят про ядерные взрывы в Хиросиме и Нагасаки
6 и 9 августа 1945 г. Соединенные Штаты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. На сегодня это единственный пример применения ядерного оружия. Бомбардировки провели под занавес Второй мировой: они не имели военного значения, но стали реваншем за нападение японцев на Перл-Харбор и средством устрашения СССР накануне холодной войны.
1  / 11

6 и 9 августа 1945 г. Соединенные Штаты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. На сегодня это единственный пример применения ядерного оружия. Бомбардировки провели под занавес Второй мировой: они не имели военного значения, но стали реваншем за нападение японцев на Перл-Харбор и средством устрашения СССР накануне холодной войны. / AP Photo

«А уже пора бы получить ответ. Но для этого у них не хватает чего-то, и мы знаем чего: смелости», – добавила она.

Захарова также обратила внимание на искажение исторических фактов. Так, по ее словам, на недавнем юбилейном мероприятии в Японии высокопоставленный представитель Хиросимы и Нагасаки не упомянул США в качестве виновника ядерной атаки. При этом мэр города заявил, что ни США, ни Россия не извлекли уроков из трагедии.

«Это же фейк! Но ему вторит и генсек ООН», – резюмировала Захарова.

6 и 9 августа 1945 г. Соединенные Штаты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не упомянул США в своем послании по случаю 80-й годовщины ядерной бомбардировки Хиросимы.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных