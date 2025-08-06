Гутерриш не упомянул США в послании к 80-й годовщине бомбардировки Хиросимы
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не упомянул США в своем послании по случаю 80-й годовщины ядерной бомбардировки Хиросимы. Его речь опубликовала газета Mainichi.
«Человечество переступило невозвратный рубеж», – заявил Гутерриш, не назвав напрямую Соединенные Штаты в качестве виновника бомбардировок. Генсек ООН также выразил слова поддержки жителям Хиросимы, которые «доказали обратное», когда «многие считали, что Хиросима никогда не восстановится». По его словам, они возродили надежду.
Гутерриш подчеркнул, что сейчас необходимо искоренить попытки использовать ядерное оружие «как инструмент принуждения», т. к. на фоне геополитических конфликтов в мире растет риск ядерного конфликта.
Атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк» были сброшены на города Хиросима и Нагасаки в западной части Японии 6 и 9 августа 1945 г. В результате американских бомбардировок двух японских городов погибли около 214 000 человек. Это стало единственным в истории случаем боевого применения ядерного оружия.