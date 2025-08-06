Гутерриш не упомянул США в послании к 80-й годовщине бомбардировки Хиросимы

Атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк» были сброшены на города Хиросима и Нагасаки в западной части Японии 6 и 9 августа 1945 г. В результате американских бомбардировок двух японских городов погибли около 214 000 человек. Это стало единственным в истории случаем боевого применения ядерного оружия.