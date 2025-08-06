Зеленский одобрил новые операции Службы безопасности Украины
В ходе встречи с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком президент страны Владимир Зеленский одобрил новые операции ведомства. Об этом глава украинского государства написал в своем Telegram-канале.
Зеленский отметил, что детали не разглашаются публично, но Россия «чувствует последствия наших действий».
По итогам встречи с Малюковым президент Украины отметил заслуги СБУ за первое полугодие 2025 г.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории были присоединены к России.
4 августа Министерство иностранных дел РФ официально объявило об отказе от одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. В ведомстве отметили, что условия для его сохранения исчезли.