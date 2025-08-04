МИД: РФ не связана мораторием на размещение ракет средней и меньшей дальности

Замглавы МИДа Сергей Рябков еще в июне предупреждал о приближении к завершению российского моратория. Он указал, что США не демонстрируют намерений свернуть планы по передовому размещению РСМД в разных регионах мира. По его словам, действия Вашингтона убеждают Москву в намерении продолжать наращивание таких вооружений, а односторонняя сдержанность России не получила должной оценки со стороны западных стран.