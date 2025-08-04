МИД: РФ не связана мораторием на размещение ракет средней и меньшей дальности

МИД: РФ не связана мораторием на размещение ракет средней и меньшей дальностиУсловий для сохранения ограничений нет на фоне действий Запада, объяснили дипломаты
Москва больше не считает себя связанной мораторием на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования, заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
В ведомстве подчеркнули, что условия для сохранения самоограничений исчезли на фоне действий Запада, который усиливает дестабилизирующий ракетный потенциал вблизи российских границ.
При этом решения о возможных мерах реагирования будет принимать руководство России после анализа масштабов размещения американских и других западных РСМД наземного базирования. Также будут учитывать общее развитие ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности.
Замглавы МИДа Сергей Рябков еще в июне предупреждал о приближении к завершению российского моратория. Он указал, что США не демонстрируют намерений свернуть планы по передовому размещению РСМД в разных регионах мира. По его словам, действия Вашингтона убеждают Москву в намерении продолжать наращивание таких вооружений, а односторонняя сдержанность России не получила должной оценки со стороны западных стран.
Рябков отмечал, что РФ вынуждена реагировать на появление новых и «весьма чувствительных» ракетных угроз.