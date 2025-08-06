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В ЮАР не согласились предоставить США особый доступ к редкоземельным металлам

Ведомости

План по предоставлению США особого доступа к редкоземельным металлам ЮАР создавался не профильным ведомством, а несколькими крупными компаниями, и именно их интересы в случае его одобрения ставятся выше национальных интересов отрасли, заявил министр минеральных и нефтяных ресурсов ЮАР Гведе Манташе, передает Bloomberg. По этой причине глава ведомства выступил против инициативы.

«Нам не нужна стратегия поставок критически важных минералов в США. Нам нужна стратегия для всех», – подчеркнул Манташе. Агентство напомнило, что ранее министр также был намерен прекратить поставки полезных ископаемых в США в ответ на прекращение помощи стране.

Bloomberg также приводит статистику Международного валютного фонда (МВФ), согласно которой США занимают вторую строчку в рейтинге по объемам торговых сделок с ЮАР после Китая. В 2024 г. страны торговали товарами на сумму $21,6 млрд.

3 августа администрация президента США Дональда Трампа потребовала от ЮАР изменить национальное законодательство для достижения двустороннего торгового соглашения и снижения планируемых тарифов в 30% на экспортируемые товары. Детали известны недостаточно, но американский лидер высказывал недовольства в области закона о расширении экономических прав и возможностей чернокожего населения (BEE, Black Economic Empowerment).

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