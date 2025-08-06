В ЮАР не согласились предоставить США особый доступ к редкоземельным металлам

План по предоставлению США особого доступа к редкоземельным металлам ЮАР создавался не профильным ведомством, а несколькими крупными компаниями, и именно их интересы в случае его одобрения ставятся выше национальных интересов отрасли, заявил министр минеральных и нефтяных ресурсов ЮАР Гведе Манташе, передает Bloomberg. По этой причине глава ведомства выступил против инициативы.