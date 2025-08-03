США требуют от ЮАР изменить законы для заключения торгового соглашения

«Очевидно, нас беспокоит то, что от нас требуют ограничения суверенитета по определенным вопросам ради заключения этой сделки», – сказал Дангор. Он не стал распространяться о требованиях США, отметив только критику Трампа о законе о расширении экономических прав и возможностей чернокожего населения (BEE, Black Economic Empowerment).