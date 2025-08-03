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США требуют от ЮАР изменить законы для заключения торгового соглашения

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа требуют от ЮАР уступок в области национального законодательства для достижения двустороннего торгового соглашения и снижения планируемых тарифов в 30% на экспортируемые товары, сообщил генеральный директор министерства иностранных дел ЮАР Зане Дангор. Его слова приводит Reuters.

«Очевидно, нас беспокоит то, что от нас требуют ограничения суверенитета по определенным вопросам ради заключения этой сделки», – сказал Дангор. Он не стал распространяться о требованиях США, отметив только критику Трампа о законе о расширении экономических прав и возможностей чернокожего населения (BEE, Black Economic Empowerment).

Политика BEE – это форма позитивных действий, направленная, в частности, на устранение неравенства среди населения, созданного в период апартеида. Закон о расширении экономических прав стимулирует компании нанимать и продвигать по службе чернокожих сотрудников, а в некоторых случаях требует, чтобы определенный процент акций действующих в стране зарубежных компаний и их дочерних структур передавался местным жителям. США выступают против закона BEE в отношении американского капитала.

С 1 августа вступил в силу указ Трампа о торговых пошлинах со странами – партнерами США. Базовая ставка – 10%, максимальная – 41%. Уровень ставок определяется в зависимости от торгового дефицита США с другими странами. Пошлины выше 15% установлены для стран без соглашения с США и с большим дефицитом торговли товарами. Россия и Украина в перечень не включены. 

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