Глава МИД Венгрии Сийярто назвал Украину нецивилизованной страной
Украина не входит в число цивилизованных государств, поэтому ей нет места в Евросоюзе. Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире подкаста Harcosok Órája.
Сийярто пришел к такому выводу, говоря об отказе украинских властей расследовать смерть закарпатского венгра Йожефа Шебештьена во время принудительного призыва на военную службу. Глава венгерского МИДа подчеркнул, что если бы подобная ситуация произошла «в нормальной, цивилизованной стране», то виновные давно были бы наказаны.
Magyar Nemzet со ссылкой на родственников Шебештьена 4 августа писала, что Киев пытается замять смерть закарпатского венгра. По данным газеты, его избили сотрудники ТЦК (аналог военкомата) за то, что не хотел отправляться на фронт. Семья погибшего рассказала изданию, что Государственное бюро расследований Украины отказалось заниматься этим делом, утверждая, что якобы не располагает достаточными доказательствами.
Венгерская сторона 17 июля ввела санкции против трех военачальников Украины, которые ответственны за принудительную мобилизацию. Днем ранее Сийярто он сообщил, что Венгрия предложила Евросоюзу ввести подобные ограничения.