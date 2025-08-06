Глава МИД Венгрии Сийярто назвал Украину нецивилизованной страной

Magyar Nemzet со ссылкой на родственников Шебештьена 4 августа писала, что Киев пытается замять смерть закарпатского венгра. По данным газеты, его избили сотрудники ТЦК (аналог военкомата) за то, что не хотел отправляться на фронт. Семья погибшего рассказала изданию, что Государственное бюро расследований Украины отказалось заниматься этим делом, утверждая, что якобы не располагает достаточными доказательствами.