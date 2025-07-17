Сийярто: три украинских военачальника попали под санкции Венгрии

10 июля МИД Венгрии вызвал посла Украины после того, как скончался венгр, который получил травмы при насильственной мобилизации в Закарпатье. Гражданин Венгрии был избит железными палками и доставлен без его согласия на призывной пункт для отправки на фронт. Это произошло, когда мужчина заявил о своем нежелании служить в ВСУ. Действия сотрудников ТЦК (украинский аналог военкоматов) замминистра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр назвал возмутительными и неприемлемыми. 45-летний мужчина умер от полученных травм спустя три недели после избиения.