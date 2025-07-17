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Сийярто: три украинских военачальника попали под санкции Венгрии

Ведомости

Венгрия ввела санкции против трех военачальников Украины, которые ответственны за принудительную мобилизацию, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. 16 июля в соцсети X он писал, что Венгрия предложила Европейскому союзу (ЕС) ввести такие ограничения.

15 июля Сийярто заявлял, что на Украине происходит «охота на людей», а мировое сообщество игнорирует сложившуюся ситуацию. Он пояснил, что военкоматы и отдельные подразделения силовых структур похищают неподготовленных мужчин у семей и принуждают их ехать на фронт.

10 июля МИД Венгрии вызвал посла Украины после того, как скончался венгр, который получил травмы при насильственной мобилизации в Закарпатье. Гражданин Венгрии был избит железными палками и доставлен без его согласия на призывной пункт для отправки на фронт. Это произошло, когда мужчина заявил о своем нежелании служить в ВСУ. Действия сотрудников ТЦК (украинский аналог военкоматов) замминистра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр назвал возмутительными и неприемлемыми. 45-летний мужчина умер от полученных травм спустя три недели после избиения.

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