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МИД Венгрии: на Украине мужчин насильно отправляют на фронт

Ведомости

Мировое сообщество игнорирует «охоту на людей» на Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его слова передает украинское издание «Страна». По словам Сийярто, военкоматы и отдельные подразделения силовых структур «похищают» неподготовленных мужчин у семей и принуждают их ехать на фронт.

Сийярто утверждает, что речь идет о массовых задержаниях граждан прямо на улицах и в домах. «Мужчин, не имеющих подготовки, а зачастую совершенно неспособных и непригодных к службе на передовой, похищают», – подчеркнул министр.

10 июля посол Украины был вызван в МИД Венгрии после того, как скончался венгр, получивший травмы при насильственной мобилизации в Закарпатье. Гражданин Венгрии был избит железными палками и насильно доставлен на призывной пункт для отправки на фронт. Это якобы произошло, когда мужчина заявил о своем нежелании служить в ВСУ. Действия сотрудников ТЦК (украинский аналог военкоматов) замминистра назвал «возмутительными и неприемлемыми». 45-летний мужчина умер от полученных травм спустя три недели после избиения.

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