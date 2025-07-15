МИД Венгрии: на Украине мужчин насильно отправляют на фронт
Мировое сообщество игнорирует «охоту на людей» на Украине, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его слова передает украинское издание «Страна». По словам Сийярто, военкоматы и отдельные подразделения силовых структур «похищают» неподготовленных мужчин у семей и принуждают их ехать на фронт.
Сийярто утверждает, что речь идет о массовых задержаниях граждан прямо на улицах и в домах. «Мужчин, не имеющих подготовки, а зачастую совершенно неспособных и непригодных к службе на передовой, похищают», – подчеркнул министр.
10 июля посол Украины был вызван в МИД Венгрии после того, как скончался венгр, получивший травмы при насильственной мобилизации в Закарпатье. Гражданин Венгрии был избит железными палками и насильно доставлен на призывной пункт для отправки на фронт. Это якобы произошло, когда мужчина заявил о своем нежелании служить в ВСУ. Действия сотрудников ТЦК (украинский аналог военкоматов) замминистра назвал «возмутительными и неприемлемыми». 45-летний мужчина умер от полученных травм спустя три недели после избиения.