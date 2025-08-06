Верховный правитель Малайзии приехал в Кремль на переговоры с Путиным
Верховный правитель Малайзии Ибрагим Исмаил прибыл в Большой Кремлевский дворец, где вскоре состоится его официальная встреча с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Кремль. Церемония пройдет в Георгиевском зале.
После приветствия коменданта Московского Кремля Сергея Удовенко Ибрагим Исмаил поднялся по парадной лестнице, где его встречал почетный караул Президентского полка. Пройдя через аванзал, верховный правитель Малайзии направился в Георгиевский зал, рассказывает ТАСС.
В зале расстелены красные ковровые дорожки, установлены государственные флаги России и Малайзии. Официальные делегации занимают свои места, оркестр готовится исполнить президентские фанфары и гимны двух стран.
Глава малайзийского государства впервые прибыл в Россию с государственным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Агентство Bernama сообщало, что визит продлится с 5 по 10 августа.