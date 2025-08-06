Верховный правитель Малайзии приехал в Кремль на переговоры с Путиным

После приветствия коменданта Московского Кремля Сергея Удовенко Ибрагим Исмаил поднялся по парадной лестнице, где его встречал почетный караул Президентского полка. Пройдя через аванзал, верховный правитель Малайзии направился в Георгиевский зал, рассказывает ТАСС.