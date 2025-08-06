США направили в сторону России самолет для отслеживания ядерных испытаний

В 1987 г. между США и СССР был заключен договор, запрещающий производство, использование и хранение баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. В 2019 г. США вышли из договора. 4 августа 2025 г. РФ также отказалась от соблюдения этого моратория.