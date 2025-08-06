США направили в сторону России самолет для отслеживания ядерных испытаний
Американский самолет, предназначенный для отслеживания ядерных испытаний в атмосфере, пролетел вблизи российских ядерных баз на северо-западе страны. Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на полетные данные.
Самолет военно-воздушных сил (ВВС) США WC-135R вылетел с авиабазы Великобритании Милденхолл, совершил круг над Баренцевым морем к западу от архипелага Новая Земля и через 14 часов вернулся обратно.
На границе Мурманской области и Норвегии, как пишет Newsweek, расположены военно-морские и стратегические авиабазы, обсуживающие Северный флот России. Аналитики, на которых ссылается издание, полагают, что Москва скоро проведет испытания «Буревестника».
Самолет WC-135R собирает данные об атмосфере. В материале Newsweek говорится, что его иногда называют «ядерным детектором» за его способность обнаруживать радиоактивные облака в режиме реального времени.
В 1963 г. был подписан договор о частичном запрете ядерных испытаний, положивший конец большинству атмосферных испытаний. По открытым данным, в России последнее такое испытание произошло в 1990 г. В 1996 г. Москва присоединилась к международному мораторию на ядерные испытания.
В 1987 г. между США и СССР был заключен договор, запрещающий производство, использование и хранение баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. В 2019 г. США вышли из договора. 4 августа 2025 г. РФ также отказалась от соблюдения этого моратория.