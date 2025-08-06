В Кремле завершились российско-малайзийские переговоры
В Москве завершились переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом, прибывшим с государственным визитом. Об этом сообщили в Кремле.
Сообщается, что глава России тепло проводил султана Ибрагима, пожав ему на прощание руку.
Это был первый государственный визит лидера Малайзии в Россию с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1967 г. Официальная церемония прошла в Георгиевском зале Кремля, где прозвучали гимны двух стран. После этого в Зеленой гостиной начались переговоры в узком составе.
Путин подчеркнул, что отношения между Москвой и Куала-Лумпуром опираются на почти 60-летнюю дипломатическую историю.
«Мы дорожим дружественными отношениями с вашей страной», – заявил он.
Президент отметил, что налажен устойчивый политический и парламентский диалог, развивается взаимодействие на уровне правительств. За январь – май 2025 г. двусторонний товарооборот вырос на 40%.
Путин также напомнил, что трижды посещал Малайзию и сохранил «самые добрые впечатления» от визитов.
Султан Ибрагим прибыл в Россию 5 августа, его визит продлится до 10 августа. После Москвы он отправится в Казань, где встретится с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. В программе – переговоры о сотрудничестве в сфере туризма и агропрома, а также визит на Казанский вертолетный завод.