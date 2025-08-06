В Кремле завершились российско-малайзийские переговоры

Это был первый государственный визит лидера Малайзии в Россию с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1967 г. Официальная церемония прошла в Георгиевском зале Кремля, где прозвучали гимны двух стран. После этого в Зеленой гостиной начались переговоры в узком составе.