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Испания отложила покупку американских истребителей F-35 в пользу европейских

Ведомости

Испания отложила закупку американского истребителя-невидимки F-35 на неопределенный срок из-за дороговизны. В качестве альтернативы Мадрид рассматривает Eurofighter и находящуюся в разработке систему Future Combat Air System (FCAS), пишет El País.

В материале говорится, что в апреле 2024 г. правительство Испании одобрило план на сумму 10,5 млрд евро и обязалось направить 2% ВВП на оборону. Решение инвестировать 85% из этой суммы в Европу считается несовместимым с приобретением американской модели в качестве флагмана боевой авиации.

Европейская система FCAS – это истребители шестого поколения, которые будут доступны не раньше 2040 г., пишет El País. Их военно-воздушные силы (ВВС) Испании планируют на замену F-18 производства США. Eurofighter – истребители четвертого поколения. Правительство Испании планирует в скором времени заменить самые старые F-18 на 45 едениц Eurofighter. Они планируют вывести последние американские истребители примерно к 2035 г., сообщило издание.

По источниками El País, смена правительства в Испании может вернуть интерес американским истребителям и изменить политику закупки вооружения. Сейчас курс правительства направлен на укрепление стратегической автономии Европы и снижение зависимости от США.

31 июля Индия уведомила США о своем нежелании приобретать американские истребители пятого поколения F-35, несмотря на предложение, сделанное президентом США Дональдом Трампом в ходе визита премьер-министра Нарендры Моди в Вашингтон в феврале. По словам индийских чиновников, Нью-Дели делает ставку не на импорт готовых вооружений, а на развитие стратегического оборонного партнерства, предусматривающего совместную разработку и производство военной техники на территории Индии.

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