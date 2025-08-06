Испания отложила покупку американских истребителей F-35 в пользу европейских

Европейская система FCAS – это истребители шестого поколения, которые будут доступны не раньше 2040 г., пишет El País. Их военно-воздушные силы (ВВС) Испании планируют на замену F-18 производства США. Eurofighter – истребители четвертого поколения. Правительство Испании планирует в скором времени заменить самые старые F-18 на 45 едениц Eurofighter. Они планируют вывести последние американские истребители примерно к 2035 г., сообщило издание.