Белый дом заявил, что Россия выразила желание встретиться с Трампом

Россия якобы выразила интерес в проведении встречи с президентом США Дональдом Трампом, при этом сам Трамп открыт к переговорам как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.