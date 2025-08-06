Белый дом заявил, что Россия выразила желание встретиться с Трампом
Россия якобы выразила интерес в проведении встречи с президентом США Дональдом Трампом, при этом сам Трамп открыт к переговорам как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Россияне выразили желание встретиться с президентом Трампом, и он открыт к встрече как с президентом Путиным, так и с президентом Зеленским», — сказала она, добавив, что Трамп хочет положить конец украинскому конфликту.
6 августа газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп намерен на следующей неделе встретиться с Путиным, а затем провести совместную встречу с Путиным и Зеленским. Пока неизвестно, дали ли главы других стран согласие.
По данным NYT, о своих планах Трамп рассказал Зеленскому и европейским лидерам 6 августа после визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву. Зеленский заявил, что США и Европа призывают к скорейшему завершению конфликта.
Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что будет работать над завершением конфликта между Россией и Украиной в ближайшие две недели.
После 8 августа, как заявлял глава Белого дома, против Москвы могут ввести масштабные санкции. Они затронут и торговых партнеров РФ – пошлины для стран могут составить 100%. Санкции будут введены, если РФ и Украина не договорятся о прекращении огня.