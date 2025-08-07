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Рубио анонсировал телефонный разговор Путина и Трампа

Ключевым элементом урегулирования конфликта на Украине станет территориальный вопрос, добавил глава Госдепа
Ведомости

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут телефонный разговор в ближайшие дни, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

Рубио добавил, что возможность встречи Путина и Трампа на следующей неделе сохраняется, а решение о возможных новых санкциях против России и вторичных пошлинах против ее торговых партнеров президент США примет в течение 24–36 часов.

Рубио подчеркнул, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф провел продуктивную встречу с Путиным, в ходе которой были обсуждены важные детали, некоторые из которых ранее не поднимались, включая идеи о том, как положить конец украинскому конфликту. «Напомним, что именно завершение войны является целью. Президент хочет положить конец конфликту, и в этом смысле встреча была полезной. Теперь нужно продолжать двигаться вперед», — сказал он.

Госсекретарь отметил, что проинформировал нескольких европейских лидеров о результатах переговоров, а в ближайшие дни пройдут обсуждения с европейскими союзниками и с украинской стороной, чтобы понять, какого прогресса можно достичь. «Если ситуация будет развиваться положительно, вскоре появится возможность для встречи президента с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Однако для этого еще многое должно произойти», — заявил Рубио. — «Я всегда говорил, что для достижения соглашения, которое положит конец войне, потребуется участие президента на завершающем этапе — как это уже происходило с торговыми сделками. Поэтому нам нужно приблизиться к такому моменту, чтобы подобная встреча имела смысл».

Рубио подчеркнул, что несмотря на то, что визит Уткоффа в Москву был продуктивным, впереди еще много работы.

«Осталось преодолеть множество препятствий, и мы надеемся сделать это в ближайшие часы и дни», — сказал он.

Рубио отметил, что прекращение огня неизбежно на определенном этапе, поскольку вести переговоры во время боевых действий невозможно.

«Нужно достичь достаточного прогресса и очертания будущего соглашения, чтобы можно было перейти к краткосрочному перемирию и использовать это время для окончательного урегулирования конфликта», — пояснил он.

Рубио также отметил, что ключевыми элементами окончания конфликта будут территориальные вопросы.

«Любое соглашение потребует уступок — как со стороны России, так и со стороны Украины. Это сложно, ведь обе стороны понесли тяжелые потери, особенно Украина, и продавать такие уступки обществу будет непросто», — добавил госсекретарь. — «Тем не менее все хотят, чтобы война закончилась. Но условия ее завершения — вот что остается самым трудным. Сегодня был шаг вперед, но путь еще долгий. Мы ближе, чем вчера, но до цели пока далеко».

6 августа газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп намерен на следующей неделе встретиться с Путиным, а затем провести совместную встречу с Путиным и Зеленским. Пока неизвестно, дали ли главы других стран согласие.

По данным NYT, о своих планах Трамп рассказал Зеленскому и европейским лидерам 6 августа после визита Уиткоффа в Москву. Зеленский заявил, что США и Европа призывают к скорейшему завершению конфликта.

Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что будет работать над завершением конфликта между Россией и Украиной в ближайшие две недели.

После 8 августа, как заявлял глава Белого дома, против Москвы могут ввести масштабные санкции. Они затронут и торговых партнеров РФ – пошлины для стран могут составить 100%. Санкции будут введены, если РФ и Украина не договорятся о прекращении огня.

6 августа по итогам встречи Уиткоффа с Путиным Трамп заявил, что был достигнут существенный прогресс в контексте урегулирования конфликта на Украине.

6 августа в Кремле прошли трехчасовые переговоры президента России со специальным представителем президента США.

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