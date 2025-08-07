Рубио анонсировал телефонный разговор Путина и Трампа

Госсекретарь отметил, что проинформировал нескольких европейских лидеров о результатах переговоров, а в ближайшие дни пройдут обсуждения с европейскими союзниками и с украинской стороной, чтобы понять, какого прогресса можно достичь. «Если ситуация будет развиваться положительно, вскоре появится возможность для встречи президента с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Однако для этого еще многое должно произойти», — заявил Рубио. — «Я всегда говорил, что для достижения соглашения, которое положит конец войне, потребуется участие президента на завершающем этапе — как это уже происходило с торговыми сделками. Поэтому нам нужно приблизиться к такому моменту, чтобы подобная встреча имела смысл».