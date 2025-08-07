Газета
Главная / Политика /

ВСУ потеряли девять станций Starlink и 12 пунктов управления дронами

Ведомости

В зоне ответственности Восточной группировки войск РФ ВСУ за сутки лишились девяти станций спутниковой связи Starlink и 12 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

По его словам, украинская армия за минувшие сутки также потеряла более 210 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину украинской обороны, нанеся удары по живой силе и технике нескольких бригад ВСУ – в том числе механизированных, горно-штурмовых, территориальной обороны, а также Национальной гвардии Украины. Бои велись в районах Великомихайловки, Искры, Тимировки, Новониколаевки, Полтавки, Ольговского, Новоивановки и Александрограда.

6 августа Министерство обороны РФ сообщало о нанесении ударов по объектам украинской газотранспортной инфраструктуры. Атаки проводились с использованием авиации, дронов, артиллерии и ракетных войск. В числе целей были склады с дальнобойным вооружением и места дислокации личного состава, включая иностранных наемников. Также сообщалось, что средствами ПВО за сутки были уничтожены семь авиационных бомб и 244 беспилотника ВСУ.

