ВСУ потеряли девять станций Starlink и 12 пунктов управления дронами

6 августа Министерство обороны РФ сообщало о нанесении ударов по объектам украинской газотранспортной инфраструктуры. Атаки проводились с использованием авиации, дронов, артиллерии и ракетных войск. В числе целей были склады с дальнобойным вооружением и места дислокации личного состава, включая иностранных наемников. Также сообщалось, что средствами ПВО за сутки были уничтожены семь авиационных бомб и 244 беспилотника ВСУ.