Атака была произведена с использованием авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Поражены также места хранения украинского оружия большой дальности и пункты нахождения солдат, в том числе иностранных наемников. За сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь авиационных бомб и 244 беспилотника ВСУ.