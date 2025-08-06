Минобороны: российская армия поразила газотранспортные объекты на Украине
Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары по объектам газотранспортной системы, которые поддерживали работу военно-промышленных предприятий Украины, сообщили в Минобороны РФ.
Атака была произведена с использованием авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Поражены также места хранения украинского оружия большой дальности и пункты нахождения солдат, в том числе иностранных наемников. За сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь авиационных бомб и 244 беспилотника ВСУ.
4 августа ведомство также отмечало, что российским военным удалось поразить военные аэродромы вооруженных сил Украины (ВСУ). Все назначенные объекты были уничтожены в ходе атаки. ВС РФ применили аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники большой дальности.
1 августа стало известно, что на неделе с 26 июля армия России нанесла семь групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, аэродромам, цехам по созданию беспилотников. Места дислокации иностранных наемников и украинских солдат тоже попали под атаку.