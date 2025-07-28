31 июля ВС РФ взяли под контроль Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Стороны конфликта вели за него бои с весны 2023 г., когда под контроль российской армии перешел Артемовск (украинское название – Бахмут). Часов Яр является крупным логистическим центром, контроль над которым позволит российской армии наносить артиллерийские удары на дальние расстояния. Позже в Минобороны сообщили, что во время взятия города было зачищено более 4200 зданий и сооружений, а также взято в плен около 50 украинских военнослужащих.