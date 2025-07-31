Минобороны рассказало о взятых в Часове Яре пленных
Около 50 украинских военнослужащих сдались в плен в ходе взятия под контроль города Часов Яр. Об этом сообщили в Минобороны Рф.
«Зачищено более 4200 зданий и сооружений, взято в плен около 50 украинских военнослужащих», – говорится в сообщении.
Также было уничтожено свыше 30 орудий полевой артиллерии и 70 расчетов БПЛА. Из города эвакуировали 65 жителей. Минобороны опубликовало видео, на котором военные поднимают флаги России и ВДВ на окраинах микрорайонов Шевченко и Южный в знак перехода Часова Яра под контроль России.
Донецкий город Часов Яр перешел под контроль ВС РФ 31 июля. Бои за город шли с весны 2023 г., когда под контроль российской армии перешел Артемовск (украинское название – Бахмут).
Как говорили «Ведомостям» опрошенные эксперты, Часов Яр – крупный логистический центр и хорошо укрепленный пункт. Контроль над городом позволяет артиллерии наносить удары на большие расстояния.