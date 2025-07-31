Минобороны рассказало о взятых в Часове Яре пленных

Также было уничтожено свыше 30 орудий полевой артиллерии и 70 расчетов БПЛА. Из города эвакуировали 65 жителей. Минобороны опубликовало видео, на котором военные поднимают флаги России и ВДВ на окраинах микрорайонов Шевченко и Южный в знак перехода Часова Яра под контроль России.