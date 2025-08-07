WP: госдеп смягчит риторику в отношении России в докладе о правах человека
Госдепартамент США намерен представить доклад о правах человека за 2024 г. с менее резкой риторикой в отношении России, Израиля и Сальвадора. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники и текст документа.
По данным издания, разделы, посвященные этим странам, стали заметно короче по сравнению с прошлогодним докладом, подготовленным при прежней администрации. В госдепартаменте объяснили это пересмотром структуры отчета.
«Доклад был переработан, чтобы исключить дублирование, сделать его более удобным для чтения», – заявил высокопоставленный представитель госдепартамента.
The Washington Post отмечает, что документ, как правило, публикуется в марте – апреле. Однако в этом году администрация президента Дональда Трампа задержала его обнародование.
6 августа глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о продолжении конструктивного диалога между Москвой и Вашингтоном. Так он прокомментировал прошедшие в Кремле переговоры между Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.