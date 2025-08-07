Газета
Главная / Политика /

В Мьянме умер исполняющий обязанности президента Мьин Све

Ведомости

В Мьянме скончался исполняющий обязанности президента страны Мьин Све. Ему было 74 года. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на Совет национальной обороны и безопасности республики.

По данным властей, политик умер утром 7 августа.

Мьин Све занимал пост вице-президента с 2016 г. После военного переворота 1 февраля 2021 г., в результате которого был отстранен от власти президент Вин Мьин, Све был назначен и. о. главы государства.

С весны 2021 г. в стране продолжается вооруженное противостояние между правящими военными, сторонниками свергнутого правительства и этническими вооруженными группировками. Верховный комиссариат ООН по правам человека квалифицирует происходящее как гражданскую войну.

31 июля сообщалось, что власти Мьянмы отменили режим чрезвычайного положения, введенный после переворота. По данным агентства Kyodo, этот шаг предпринят в рамках подготовки к парламентским выборам, запланированным на декабрь 2025 г.

