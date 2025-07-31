В Мьянме отменили чрезвычайное положение для подготовки к парламентским выборам

Военные в Мьянме взяли власть после переворота и ареста считавшейся демократической главы страны Аун Сан Су Чжи в феврале 2021 г. Они также отстранили партию «Национальная лига за демократию», после того как были отклонены протесты поддерживаемых военными партий на результаты выборов в парламент в 2020 г.