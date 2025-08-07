Газета
Politico: хакеры атаковали электронную систему федеральных судов США

Ведомости

Неизвестные взломали электронную систему регистрации и подачи дел федеральных судов США, сообщило издание Politico со ссылкой на источники, ознакомленные с ситуацией. Хакерам удалось украсть некоторые данные о фигурантах и их преступлениях.

По словам источников, злоумышленники могли также похитить информацию о свидетелях и информаторах, которые должны оставаться анонимными и находиться в безопасности (по программе защиты). Сейчас американское министерство юстиции и федеральные суды совместно работают над определением последствий атаки.

Способ проникновения в систему пока неизвестен, как и сами виновные в преступлении, однако атакованная программа состоит из двух компонентов. Первый – платформа управления делами, в которую загружаются материалы дела в рамках судебного процесса. Второй элемент – это платформа для ограниченного доступа к указанной информации. Кроме того, система содержит в себе данные об ордерах на аресты и обыски, что может помочь отдельным преступникам скрыться от следователей.

7 августа стало известно, что в США был арестован 22-летний военнослужащий Тейлор Адам Ли из Техаса. Его обвинили в передаче российским спецслужбам информации об эксплуатации танка M1A2 Abrams, в том числе о его слабых сторонах. Вознаграждением, по данным следствия, могло стать российское гражданство.

