Politico: хакеры атаковали электронную систему федеральных судов США
Неизвестные взломали электронную систему регистрации и подачи дел федеральных судов США, сообщило издание Politico со ссылкой на источники, ознакомленные с ситуацией. Хакерам удалось украсть некоторые данные о фигурантах и их преступлениях.
По словам источников, злоумышленники могли также похитить информацию о свидетелях и информаторах, которые должны оставаться анонимными и находиться в безопасности (по программе защиты). Сейчас американское министерство юстиции и федеральные суды совместно работают над определением последствий атаки.
Способ проникновения в систему пока неизвестен, как и сами виновные в преступлении, однако атакованная программа состоит из двух компонентов. Первый – платформа управления делами, в которую загружаются материалы дела в рамках судебного процесса. Второй элемент – это платформа для ограниченного доступа к указанной информации. Кроме того, система содержит в себе данные об ордерах на аресты и обыски, что может помочь отдельным преступникам скрыться от следователей.
