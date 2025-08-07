Politico: хакеры атаковали электронную систему федеральных судов США

Способ проникновения в систему пока неизвестен, как и сами виновные в преступлении, однако атакованная программа состоит из двух компонентов. Первый – платформа управления делами, в которую загружаются материалы дела в рамках судебного процесса. Второй элемент – это платформа для ограниченного доступа к указанной информации. Кроме того, система содержит в себе данные об ордерах на аресты и обыски, что может помочь отдельным преступникам скрыться от следователей.